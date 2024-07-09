Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Прославленный тренер Джеймс Али Башир вспомнил бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. Напомним, в 2017 году британец победил украинца, который проводил свой последний бой на профи-ринге, техническим нокаутом.

«Думаю рефери очень быстро решил остановить поединок. Когда Джошуа выбрасывал удары в 11 раунде у канатов, то лишь несколько были точными, хотя и условия были правильными для того, чтобы рефери остановил бой. Владимир был немного взволнован и истощен. Итак, никто не может жаловаться на решение рефери, даже Владимир», – сказал Али Башир.

Ранее Али Башир заявил, что у Усика украли досрочную победу над Фьюри.

sport.ua