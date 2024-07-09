В НХЛ тоже есть блат? Сын президента «Вашингтона» стал генменеджером

Крис Патрик стал новым генеральным менеджером «Вашингтона»

Александр Овечкин, Крис и Дик Патрики. Фото Global Look Press Перестановки в клубе Овечкина.

Межсезонье-2024 получается очень насыщенным для «Вашингтона». Еще до открытия рынка свободных агентов генеральный менеджер Брайан Маклеллан начал серьезную работу, выменяв из «Лос-Анджелеса» Пьера-Люка Дюбуа и из «Калгари» — Эндрю Манджапане. А уже после драфта добавил к действующему составу вратаря Томпсона, защитников Роя и Чикрана, а также нападающих для нижних троек Рэддиша и Дюхейма.

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Казалось бы, образцовая работа, учитывая еще и продление ведущего центра Макмайкла на два года за небольшие деньги (2,1 миллиона долларов в год). Но в итоге в «Вашингтоне» впервые за 10 лет сменился генеральный менеджер. Маклеллан занял пост президента по хоккейным операциям, а его обязанности теперь будет исполнять Крис Патрик, который три года работал ассистентом генменеджера «Кэпиталз».

«Мы рады объявить о повышении Криса до генерального менеджера. Крис — целеустремленный и трудолюбивый руководитель, который полностью готов к следующему шагу в своей карьере. Его видение, богатый опыт, хоккейная хватка и умение оценивать игроков делают его идеальным лидером, который будет двигать нашу команду вперед. Мы уверены, что у нас есть динамичная команда лидеров, которая продолжит вести наш отдел хоккейных операций вперед», — заявил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Интересно, что Крис Патрик — сын президента «Столичных» Дика Патрика, который занимает этот пост уже 42 года. При этом Крис работал только в клубе своего отца, постепенно повышаясь в должности с сезона-2009/10. Неужели Патрик-старший пропихивает сына по карьерной лестнице, пользуясь своим положением? Ведь в 1994 году «Вашингтон» и задрафтовал Криса, хотя он и близко не был талантливым игроком — в итоге он закончил с хоккеем спустя четыре года, сыграв всего 20 матчей за Университет Принстона.

Сомневаюсь в этой конспирологической теории: вряд ли Леонсис допустил бы назначение Патрика-младшего, будь тот бездарем. Да и Маклеллан все равно сохранит свое влияние на трансферы клуба.

Главная задача для нового генменеджера на данный момент — разобраться с попаданием под потолок зарплат. После череды подписаний «Вашингтон» превышает его на 4 миллиона долларов. Если Ти Джей Оши решит раньше окончания срока контракта завершить карьеру из-за травм, то он облегчит жизнь Патрику. Но если американский нападающий продолжит играть, генменеджеру нужно будет расставаться с кем-то из ключевых хоккеистов.

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Оценить работу Патрика-младшего можно будет только по истечении предстоящего сезона и драфта. Но после этого межсезонья болельщики «Вашингтона» и все, кто ожидает покорения Александром Овечкиным великого рекорда Уэйна Гретцки, зарядились оптимизмом. И пусть дело не столько в Патрике, сколько в подписаниях его предшественника, можно надеяться, что организация движется в правильном направлении.

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