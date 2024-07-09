Хюлкенберг: Магнуссен заслуживает место в команде

В конце сезона Нико Хюлкенберг завершит сотрудничество с Haas, а на его место придёт Оливер Берман. Состав команды может полностью измениться: появляется всё больше свидетельств, что Кевина Магнуссена заменит Эстебан Окон, однако Хюлкенберг считает, что его напарник заслуживает контракт на 2025 год.

Нико Хюлкенберг: «Кевин определённо заслуживает место в команде. Конечно, не мне принимать решение, но Кевин очень стабилен в этом году.

По ходу сезона были моменты и сессии, в которых едва заметные детали приводили к разнице результатов между нами. Обычно по телевизионной картинке кажется, что между нами огромная разница, но в реальности всё решают мелочи.

Я считаю, что он хорошо справляется с работой. У меня есть доступ к гораздо большему объёму информации, поэтому я вижу, что конкретно влияет на его результаты. Думаю, Кевин может быть кандидатом не только на место в Haas, но и в других командах».

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