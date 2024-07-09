Куман – о своем будущем: Не думаю, что от меня смогут избавиться

Долгосрочные планы Кумана

Getty Images / Global Images Ukraine

1

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил о своем желании полностью доработать свой контракт.

Трудовое соглашение специалиста с национальной командой рассчитано до 31 июля 2026 года.

“По состоянию на сейчас – да. Не думаю, что они смогут от меня избавиться.

Со здоровьем моей жены (у которой был обнаружен рак груди – прим.) все в порядке. Она проходит курс лечения, но это не повод для того, чтобы перестать работать тренером”, – сказал Куман.

С 11 июня по 19 июля в 2026 голу пройдет чемпионат мира.

www.ua-football.com