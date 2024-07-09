3 августа в Киеве состоится большой вечер бокса. Известны подробности

SpartaBox. Арам Фаниян

Украинская промоутерская компания SpartaBox Faniian Promotions анонсировала масштабный вечер бокса в столице, запланированный на 3 августа. Мы пообщались с промоутером Игорем Фанияном, который рассказал о предстоящем шоу.

– Игорь, твоя промоутерская компания анонсировала большой вечер бокса во Дворце спорта. Расскажи в двух словах о том, что там будет происходить и почему это шоу не стоит пропускать?

– Наше шоу состоится 3 августа. Это будет большой вечер бокса. Я считаю, что в ближайшие 5 лет в Украине не будет ничего даже похожего. Это будет действительно большое шоу международного формата. Это шоу включает в себя не только бои за престижные международные титулы, но и благотворительную миссию, которая должна быть сейчас у каждого из нас.

Мы хотим, чтобы наш благотворительный вечер бокса помог нашим военным, которые потеряли конечности. Кстати, в андеркарде нашего вечера будет поединок, в котором будет бой между боксерами на протезах. Один из участников ветеран войны.

В главных боях вечера мой брат Арам Фаниян проведет бой за титул WBO Global, а Сергей Радченко проведет бой за титул WBC Silver.

– Начиная с периода коронавируса и по сегодняшний день, украинские промоутерские компании начали проводить вечера бокса в маленьких клубах и залах. Твоя компания единственная в Украине, кто уже второй раз проводит вечер бокса во Дворце спорта. Почему именно там?

– На сегодняшний день уровень боксеров, которые выступают в моих шоу выше, чем у других украинских промоутерских компаний. Я никого не хочу обидеть, я только констатирую факт и объясняю, почему нас интересует именно Дворец спорта. Статусы наших боев выше, титулы более значимые, поэтому мы хотим показывать соответствующий уровень и проводить бои на главной спортивной арене. А вообще, в сегодняшних реалиях, без помощи меценатов, без людей, которые любят бокс – вообще бы не было бокса нигде. Все промоутеры Украины, все тренеры и менеджеры прилагают большие усилия, чтобы найти спонсоров, которые помогут развивать бокс и двигать наших боксеров в международных рейтингах.

– Насколько сложно сейчас привезти в Украину иностранных спарринг-партнеров и соперников? Опасаются ли они сюда ехать? Просят какие-то особые условия?

– Сейчас никто не хочет приезжать в Украину. Они видят по телевизору кадры боевых действий, разрушенные прифронтовые города и прилеты по жилым домам по всей стране. Конечно же после таких кадров они не хотят сюда ехать.

Не каждый спарринг-партнер или соперник соглашается приехать в Украину. В основном соглашаются такие, знаете, драйвовые, ребята.

– Твой брат Арам в главном поединке вечера проведет бой за титул против соперника из Мексики. Что можешь сказать об этом сопернике?

– Соперник Арама типичный мексиканец, который готов зарубиться, который неуступчив и крепкий. Он левша. У Арама было не так много соперников левшей, поэтому мы тщательно готовимся под левшу, изучаем соперника, готовимся как всегда серьезно. Для нас важно, чтобы пояс остался в Украине.

– В случае завоевания этого титула, есть ли вероятность, что Арам попадет в топ-15 рейтинга WBO?

– Даст Бог, мы выиграем этот пояс и тогда Арам попадет в топ-15 мирового рейтинга WBO. Мы хотим и дальше двигаться по этой версии и прийти к бою за звание чемпиона мира.

sport.ua