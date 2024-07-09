Дэмсон Идрис: Льюис вдохновляет всех нас

Льюиса Хэмилтона хвалят за спокойный, но твёрдый подход к участию в создании голливудского блокбастера на основе гонок Формулы 1.

Фильм под простым названием «F1» с Брэдом Питтом и Дэмсоном Идрисом, выступающими за вымышленную команду APXGP, выйдет в прокат 25 июня следующего года.

Семикратный чемпион выступил сопродюсером фильма вместе с Джерри Брукхаймером из «Лучшего стрелка».

Британский актёр Идрис, который играет молодого гонщика Джошуа Пирса, утверждает, что вклад Хэмилтон имел решающее значение для создания атмосферы подлинности, которая найдёт отклик у болельщиков.

Дэмсон Идрис: «Это фильм, непохожий ни на что, что кто-либо видел раньше. Это круто, мы самостоятельно управляем этими невероятными машинами.

Нет никого, кто мог бы научить вас гонкам Формулы 1 лучше, чем Льюис Хэмилтон. Он может прийти и сказать, что это неправда, что этой сцены в фильме не будет. В нашем виде искусства такой подход – большая редкость. Поскольку это вымышленная история, нет ничего лучше, чем работать с человеком, который живет и дышит Формулой 1. Мы в отличных руках.

Льюис вдохновляет всех нас. Я считаю, что его недостаточно ценят. Помимо того, что он просто фантастический спортсмен, он продвигает спорт в позитивном направлении. Хэмилтон – настоящий новатор. Неважно, каким видом искусства вы занимаетесь, вы всегда можете взять пример с Льюиса и использовать его в своей жизни».

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