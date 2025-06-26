5 главных поединков Усика во время сотрудничества с Александром Красюком

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2-кратный абсолютный чемпион мира в профессионалах Александр Усик и его промоутер Александр Красюк объявили о том, что их сотрудничество завершилось. Точнее, заявил об этом сам промоутер.

«Это было невероятное путешествие – 12 лет невероятных успехов. Двое молодых мечтателей встретились, чтобы изменить игру. В 2013 году я дал тебе слово – и я его сдержал. Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что запланировали. Но с Божьей помощью мы выполнили невозможную миссию.

Мечта стала реальностью. Спасибо за все, что мы прошли вместе, и за честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона. Пусть Господь благословит тебя и ведет дальше. Спасибо Богу за все», – написал Красюк.

Директор команды Усика Сергей Лапин объяснил, почему было принято такое решение: «Это естественный этап, через который проходят многие. Как Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо и Альварес до него, Усик достиг точки, когда пришло время строить что-то свое. У него сильная профессиональная команда, которая давно взяла на себя ключевые направления: от обучения до развития бренда. Решение было продуманным, бесконфликтным и принятым с уважением к общему опыту и пониманием того, что каждый, в конце концов, идет своим путем», – сказал Лапин.

Сотрудничество Усика и Красюка принесло обоим гораздо больше, чем то, на что оба могли рассчитывать. Не мечтать или верить в это, а серьезно говорить о возможностях. Оба выходят из него с огромными достижениями в профессиональном плане. Вспоминаем главные противостояния украинского бойца под руководством украинского промоутера.

Александр Усик UD 12 Кшиштоф Гловацкий

17 сентября 2016 года

sport.tvp.pl

Первый чемпионский поединок в карьере Усика. Сейчас многие не помнят, насколько это был важный бой. Поединок в Польше против поляка! Гловацкий ни разу до той встречи не проигрывал и был одним из главных, если не главным, чемпионом крузервейта.

Это именно успех и для Красюка. Он, заключая соглашение с Усиком, договорился, что выведет его на титульный бой в течение трех лет с начала профессиональной карьеры. Александр провел первый бой в профи в 2013-м, а на титул вышел в 2016 году. Четко уложились в срок.

Победа получилась уверенной, и возражений быть не может. Даже у ярых польских фанов.

Александр Усик ТКО 10 Марко Хук

9 сентября 2017 года

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После Гловацкого Усик дважды боксировал в США. Можно было бы отметить эти бои, особенно те, где они с Ломаченко и Гвоздиком дрались в рамках одного турнира. Однако не будем. Потому что в Америке Усик так и не стал своим. И уже не станет, конечно.

А вот встреча с Хуком – знаковая для обоих. Марко – давний лидер дивизиона. На момент поединка Марко уже не был таким, как раньше, но все равно не стал плохим боксером. К тому же это противостояние – на старте Суперсерии. Усику и Красюку очень повезло, что они попали в эту категорию в период, когда нашлись средства и возможности для такого соревнования. Однако это и командный успех.

Договориться об участии, сделать так, чтобы бойца не бросили сразу под танк, – это тоже искусство переговоров. Александр Усик еще и выбирал соперника – так уж сложился жребий. Он выбрал Хука и не прогадал.

Это был разумный выбор самого именитого оппонента, который не был на пике формы. И это был триумфальный старт на турнире. Марко толкался, нервничал и продвигал бой. А Усик его просто взял и побил.

Александр Усик UD 12 Мурат Гассиев

21 июля 2018 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Суперсерии, в шаге от исторического достижения. Никто и никогда в истории Украины не становился абсолютным чемпионом! Отчасти даже получалось договориться о том, чтобы не драться на территории соперника, но тут уже подвел Усик – травмировался.

Бой перенесли, а российские организаторы перебили все деньги, которые предлагали другие инвесторы. И не то, чтобы поединок в москве во время войны можно назвать триумфом Красюка как организатора. Но не всегда промоутер может решить абсолютно все. Однако получилось создать правильный настрой вокруг украинца. Его поездку не воспринимали как тотальную измену. Особенно после такой феноменальной и исторической победы.

Александр Усик UD 12 Энтони Джошуа

25 сентября 2021 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Переход в супертяжелый вес – сумасшедший замысел Усика! Однако его разумно довел до титульного шанса в том числе и Красюк.

Александр мог бы сразу претендовать на пояс, воспользовавшись правом суперчемпиона WBO. Однако дождался момента и выдвинул сопернику требование тогда, когда было удобно именно ему.

Джошуа не было куда деваться. Команда украинца сделала все, чтобы поединок был организован по всем правилам. Чтобы у Организации не было других вариантов. Идеальная юридическая работа! Энтони следовало либо принимать вызов, либо оставлять пояс вакантным.

Он выбрал первое. И был беспрекословно перебоксирован более классным оппонентом из Украины.

Александр Усик SD 12 Тайсон Фьюри

18 мая 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine

С Фьюри договориться очень сложно. И, если вспомнить, к этому прилагали усилия все. Красюк то злил Тайсона, то дипломатично улаживал дела относительно высказываний команды. То предлагал условия, то стоял на четких позициях своего бойца.

Отдавал деньги уже Усик. Он увидел, что британец банально не хочет драться, и согласился на то, чтобы отдать больше половины ему, лишь бы противостояние состоялось.

Мы видим, что это были правильные действия и правильное решение. В реванше уже Усик получил больше, а еще одержал и две сверхважные победы. И расходиться без скандалов на такой ноте – красиво, как ни крути!

sport.ua