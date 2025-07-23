Известно, что будет дальше с Дюбуа после поражения от Усика нокаутом

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Агит Кабайел рассказал, какая судьба ждет Даниэля Дюбуа после поражения Александру Усику.

«Сейчас Дюбуа нужно поехать домой и отдохнуть с семьей. Ему лучше уехать в отпуск на 2-3 недели, а потом вернуться. Этому парню 27 лет, у него все еще впереди. Перед Даниэлем полностью открыты двери», – сказал Кабайел.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua