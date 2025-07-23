Connect with us
Футбол

Рашфорд – о переходе в Барселону: Для меня главное – это победа

Рашфорд - о переходе в Барселону: Для меня главное - это победа

    • Вингер Маркус Рашфорд высказался о подписании контракта с "Барселоной".

    "Для меня главное — это победа. Всю жизнь я смотрел много матчей "Барселоны", и этот клуб сосредоточен на победе, на удовольствии от игры и самовыражении. Игроки, которые носили эту футболку в прошлом, самовыражались по-своему ради клуба. Для меня честь носить эту футболку.

    Я полностью сосредоточен на этом вызове в "Барселоне", на саморазвитии и помощи команде в завоевании титулов. Это моя главная задача сейчас.

    Я не имею ничего другого сказать о "Манчестер Юнайтед", кроме того, что желаю им всего наилучшего и надеюсь, что они достигнут успеха в будущем", – сказал футболист.

    Добавим, что Рашфорд присоединится к испанскому гранду на правах аренды до 30 июня 2026 года.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis