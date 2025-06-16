Дюбуа назвал причину, почему толкнул Усика на битве взглядов

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После официального объявления поединка на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Дюбуа не сдержал эмоции и толкнул украинского боксера, назвав трусом. Британец признался, почему на это решился.

«Почему я недавно толкнул Усика? Это была просто игра, не более того, ничего особенного. Такое иногда случается в боксе. Это бой, на кону которого будет стоять все», – сказал Дюбуа.

В 2023 году Усик сумел нокаутировать Дюбуа джебом в девятом раунде.

sport.ua