Редактор Sports Illustrated – о Марте Костюк: “Ей важно поддерживать стабильность от матча к матчу”

Журналист Джон Вертхайм, который является теннисным экспертом Tennis Channel и редактором Sports Illustrated, в подкасте экс-первой ракетки мира Энди Роддика поделился своим мнением о выступлениях Марты Костюк в 2024 году



Вертхайм отметил, что в первую очередь нужно не забывать о том, что результаты украинских спортсменов надо рассматривать в контексте продолжающейся войны россии против Украины.

“Мы уже почти три года находимся в этом конфликте и, помните, что кроме хаоса и трагедии дома, это все также влияет на тренировки, на вашу базу… За это время Марта также вышла замуж. У нее много всего происходило, – говорит Вертхайм. – Она опасный игрок. Иногда она выступает просто прекрасно. Мы смотрим на нее на Tennis Channel: она одерживает сенсационную победу, подает двузначное число эйсов. А потом в следующем матче она может не отыграть так же сильно.

Если делать прогноз на 2025 год, я думаю, ей важно поддерживать стабильность от матча к матчу. И после хорошего выступления подкреплять его следующим хорошим выступлением. Но она самая высокая по рейтингу среди украинок. Сейчас, кажется, где-то шесть украинок в топ-100. Поэтому большое уважение украинским спортсменкам, потому что, если говорить о мужском спорте, то там много спортсменов сейчас воюют».

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