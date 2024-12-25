Connect with us
Футбол

Три итальянских топ-клуба заинтересованы в трансфере перспективного нападающего Наполи

Игрок собирается покинуть клуб в январе

Три итальянских топ-клуба заинтересованы в трансфере перспективного нападающего Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Три итальянских топ-клуба стремятся подписать перспективного нападающего "Наполи" в ближайшее время.

    По информации от инсайдера Николо Скиры, 24-летний Джакомо Распадори недоволен отсутствием стабильной игровой практики в "Наполи", поэтому он собирается покинуть клуб уже в январе.

    Известно, что "Рома", "Аталанта" и "Ювентус" заинтересованы в его подписании. Все три клуба уже отправили свои запросы относительно возможного трансфера итальянского форварда.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В этом сезоне Джакомо Распадори принял участие в 11 матчах в составе "партенопейцев", отметившись лишь одним ассистом. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis