Три итальянских топ-клуба заинтересованы в трансфере перспективного нападающего Наполи

Игрок собирается покинуть клуб в январе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Три итальянских топ-клуба стремятся подписать перспективного нападающего "Наполи" в ближайшее время.

По информации от инсайдера Николо Скиры, 24-летний Джакомо Распадори недоволен отсутствием стабильной игровой практики в "Наполи", поэтому он собирается покинуть клуб уже в январе.

Известно, что "Рома", "Аталанта" и "Ювентус" заинтересованы в его подписании. Все три клуба уже отправили свои запросы относительно возможного трансфера итальянского форварда.

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В этом сезоне Джакомо Распадори принял участие в 11 матчах в составе "партенопейцев", отметившись лишь одним ассистом. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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