Хобарт. Даяна Ястремская сыграет свой четвертьфинальный матч в четверг: известно время начала поединка

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжает свое выступление на турнире WTA 250 в Хобарте (Австралия)



Завтра, 9 января, в матче 1/4 финала сыграет против Маккартни Кесслер (№67 WTA) из США. Поединок состоится первым запуском на центральном корте в 04:00 по киевскому времени.

Ястремская и Кесслер второй раз сыграют друг с другом: в 2023 году украинка одержала победу в четвертьфинале соревнований WTA 125 в Анже – 5:7, 6:3, 7:6(9).

Напомним, что на пути в четвертьфинал в Хобарте Даяна Ястремская уже победила двух представительниц США – Кэти Волынец и Энн Ли.

Маккартни Кесслер, в свою очередь, праздновала победы в матчах против словачки Ребекки Шрамковой и Марии Лурдес Карле из Аргентины.

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