Вассёр: Мы обсуждали Льюиса в Ferrari ещё 20 лет назад

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что говорил с Льюисом Хэмилтоном о контракте с Ferrari более двадцати лет назад – в тот момент он был боссом ART Grand Prix, а молодой гонщик поднимался по карьерной лестнице.

Фредерик Вассёр: «В 2023-м Ferrari выиграла гонку, мы хорошо начали сезон – было несложно убедить Хэмилтона к нам перейти. Думаю, он вынашивал идею выступать за Ferrari больше двадцати лет, я помню, как мы обсуждали её в 2004-м.

Сейчас это просто совпадение, планеты выстроились так, что у Ferrari образовалась вакансия, а сами переговоры получились простыми. Мы начали обсуждать контракт год назад, убедить Хэмилтона было несложно. Из уважения к Mercedes мы не говорили о технических деталях. У меня хорошие отношения с Mercedes, и я не хотел бы их портить».

Источник