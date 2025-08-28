Тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал поражение во втором раунде Кубка английской лиги.

Рубен Аморим пожалел болельщиков клуба и заявил, что команда допускает те же ошибки.

"Я бы хотел сказать что-то очень умное и очень важное. Но мне нечего сказать. Совсем нечего. В этом и заключается самая большая проблема.

Видеть одни и те же ошибки и не иметь возможности что-либо сказать в этот момент. Мне очень жаль наших болельщиков. Иногда это слишком", – заявил португальский тренер.