Тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение во втором раунде Кубка английской лиги

    • Тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал поражение во втором раунде Кубка английской лиги.

    Рубен Аморим пожалел болельщиков клуба и заявил, что команда допускает те же ошибки.

    "Я бы хотел сказать что-то очень умное и очень важное. Но мне нечего сказать. Совсем нечего. В этом и заключается самая большая проблема.

    Видеть одни и те же ошибки и не иметь возможности что-либо сказать в этот момент. Мне очень жаль наших болельщиков. Иногда это слишком", – заявил португальский тренер.

    • Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграл с "Гримсби" вничью в основное время (2:2) и уступил в серии пенальти (11:12).

