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Футбол

Артета – об уходе Смита-Роу: Мне грустно, что он покидает нас

Специалист поделился своими эмоциями

Артета - об уходе Смита-Роу: Мне грустно, что он покидает нас

twitter.com/FabrizioRomano

    • 2 августа "Фулхэм" подписал контракт с полузащитником Эмилем Смитом-Роу из "Арсенала".

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    Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал переход своего подопечного:

    "Мне грустно, что Эмиль покидает нас, но я рад, что он воспользовался новой возможностью в своей карьере. Его любят все в "Арсенале", но пришло время прощаться. Желаю ему всего наилучшего".

    Напомним, что Смит-Роу с "Фулхэмом" подписал пятилетний контракт.

    www.ua-football.com

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