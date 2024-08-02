Бывший спарринг-партнер Тайсона назвал 3 бойцов, которые били сильнее Майка

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший чемпион мира по версии IBF Гленн Маккрори назвал трех боксеров, у которых был более сильный удар, чем у Майка Тайсона. Маккрори выделил Леннокса Льюиса, Тревора Бербика и Джеймса Смита.

«Были те, которые били сильнее Тайсона. И Льюис – один из них. Но это были совершенно разные бойцы. Фишка Тайсона была в том, что он мог последовательно попасть по тебе 5 ударами подряд. Он выныривал то тут, то там. А Льюис просто был сильнее, больше, мощнее. Не говорю, что у Майка не было удара. Говорю, что самая сильная его сторона – не ударная мощь, а скорость и комбинации.

Еще выделю Тревора Бербика и Джеймса Смита! С ними было впечатление, что тебя бьют мешком с мокрым цементом. Не скажу, у кого из них был более сильный удар. Но эти бойцы выделялись на общем фоне», – сказал Маккрори.

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него. Тайсон отметил силу Джорджа Формана, с которым ни разу не проводил поединок.

sport.ua