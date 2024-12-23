Гонщики играют в «Тайного Санту» и им весело!

Та часть человечества, что живёт по григорианскому календарю, готовится встретить Рождество, а в этот праздник важно придерживаться особых традиций, и некоторые из них довольно весёлые.

Взять, например, «Тайного Санту» – это такая игра, участники которой дарят друг другу подарки, причём анонимно, и задача каждого в том, чтобы правильно угадать, кто именно автор подарка.

В прошлом году мы уже рассказывали, что гонщики Формулы 1 предавались этой забаве в дни Гран При Абу-Даби, а в этом году съёмки весёлого видео начались ещё в Катаре. И неважно, что в тот уик-энд до Рождества оставалось ещё несколько недель.

В том, что Карлос Сайнс подарил Франко Колапинто пазл из 1000 элементов и упаковку пластилина, можно усмотреть сразу несколько смыслов. Во-первых, поскольку в 2025 году испанец станет новым напарником Алекса Элбона, то у аргентинского гонщика появится много свободного времени, то почему бы не заняться складыванием пазлов?

Что до пластилина, то, возможно, это намёк на юный возраст Франко. Кстати, Колапинто сразу догадался, что подарок от Карлоса, но его реакция была несколько неожиданной: он сказал, что вылепит из этого материала модель машины Williams. А поскольку красный цвет для этого не пригодится, то Франко его просто выбросил со словами: «Красный мы не любим, он нам не понадобится, мы его оставим Ferrari».

Сказано – сделано! Колапинто действительно тут же вылепил из пластилина нечто, весьма отдалённое напоминающее гоночную машину, сопроводив своё произведение такими словами: «В искусстве я силён! Это Williams, на которой Карлос будет выступать в следующем году!»

Аргентинец же в свою очередь преподнёс подарок Юке Цуноде – некие два предмета были красиво упакованы в красную бумагу. Оказалось, что это кружка, причём японский гонщик сразу оценил высокое качество изделия. А вот содержимое второго пакета гонщика RB озадачило – он действительно не знал, что такое «мате». А когда ему объяснили, что это такой своеобразный чайный напиток, популярный в странах Южной Америки, Юки сразу догадался, что дарителем был Франко Колапинто.

Карлос Сайнс получил в подарок маскарадный костюм… красного перца чили и пообещал надеть его в следующем году на Хэллоуин. При этом он сразу прикинул, что преподнести такое может только тот, кто знает, что в кругу друзей Карлоса действительно называют «чили». Но терялся в догадках, кто же был автором подарка, и дал правильный ответ только с пятой или шестой попытки.

«Чжоу? – наконец добрался он до имени китайского гонщика. – Я бы никогда не догадался! Но если Чжоу заработает до конца сезона очки для Sauber, то обещаю, что сфотографируюсь в этом костюме!»

Как известно, в Катаре Чжоу это удалось, он там финишировал восьмым, поэтому Карлос при большом скоплении публики действительно вырядился в костюм перца, а китайский гонщик ему в этом ассистировал.

Гуаньюй очень обрадовался, когда получил в подарок красивую подушку в виде кота – а он большой любитель этих домашних животных. Он сразу догадался, что это был подарок от Ландо Норриса. Возможно, даже откуда-то знал это заранее.

Джордж Расселл, вскрывая небольшой пакет, констатировал, что подарок очень аккуратно упакован. По его словам, раньше такая тщательность была характерна только для Себастьяна Феттеля, и сделал предположение, что дарителем был Алекс Элбон, но не угадал. В пакете оказалась небольшая книжечка, озаглавленная так: «Итак, вы хотите стать моделью?» А на обложке была наклеена фотография самого Джорджа. Расселл и со второго раза не угадал, и тогда ему вручили приложение к подарку: по-своему стильный браслет со стилизованным плодом киви.

Только тогда гонщик Mercedes догадался, что получил презент от Лиама Лоусона, его новозеландского коллеги и соперника. Правда, честно сказал, что не обещает, что прочитает эту книжку и будет носить такой браслет.

Лиам впервые принимал участие

в подобных забавах, и казалось, что он испытывал некоторое смущение, когда примеривал шапочку Санта-Клауса. Но лицо его сразу просветлело, когда он извлёк из упаковки игрушечную машинку: это был «Молния Маккун» из знаменитого мультика «Тачки», причём радиоуправляемая модель.

«Тут написано, что игрушка для детей, кому исполнилось четыре с половиной года – значит, мне подходит!» – весело прокомментировал Лиам. – Но я очень многим людям говорил, что «Молния Маккуин» – мой любимый персонаж, поэтому угадать очень трудно. Пиастри?..»

И это было попадание в десятку!

Оскар получил тонюсенький конверт, из которого извлёк подарочные сертификаты в школу игры в падел-теннис, после чего сразу сказал, что это ему преподнёс Алекс Элбон: «Он всегда говорит всякую ерунду по поводу моих навыков игры в падел, хотя я-то получше его играю! Но подарок неплохой!»

Элбону подарили плюшевую панду, и ему казалось, что такое мог преподнести только Гуаньюй Чжоу. Но промахнулся, потому как на самом деле игрушку подарил Валттери Боттас!

Финн получил довольно красивое издание «Триатлон. Книга о методике тренировок».

«Ценная книга! Мне стоило обзавестись такой раньше!» – сказал Валттери и тут же примерил второй подарок, прилагавшийся к первому: очки для плавания. Но от кого всё это, отгадал не сразу. Только с третьей попытки он назвал имя Эстебана Окона.

Эстебан, повертев в руках средних размеров коробку, в которой тоже оказалась радиоуправляемая модель, но не такая, как у Лоусона, а специальная машинка для дрифта, сразу дал точный ответ: «Подарок от человека, который знает, что я люблю гонять на машинах для ралли-кросса. От Шарля?»

Шарль Леклер получил подарок, который вообще-то предназначался даже не ему, а его славному пёсику по кличке Лео. Это были две игрушки для собачки, и Шарль заверил, что Лео они обязательно понравятся. Но добавил: «Ума не приложу, от кого это!»

Впрочем, для точного ответа ему понадобилось не больше двух попыток: автором таких подарков был Юки, про которого мы уже рассказывали.

Когда Лэнс Стролл извлёк из пакета поло футбольного клуба «Версаль», он тут же догадался, что это от Пьера Гасли. Более того, канадцу пообещали, что по почте он получит ещё одну такую рубашку, но в именной версии. Но позже.

А вот Пьеру досталась тёмно-синяя футболка для игры в падел-теннис уже с его именем на спине.

«Люблю играть в падел с Шарлем, но знаю, что он бы такого не подарил! – задумчиво прокомментировал Гасли. – Наверное, это от Ландо? Нет? От Джорджа? Нет?..»

И только потом предположил, что полезный предмет спортинвентаря он получил от Лэнса Стролла. Конечно, у всех, кто смотрел это видео, сразу закралось подозрение, что они договорились заранее.

Вообще тема падел-тенниса становится всё более популярной в паддоке чемпионата мира. Ландо Норрис тоже получил в подарок сертификат на уроки игры в падел.

«Я бы понял, если бы это подарил Лэнс или Фернандо Алонсо, потому что они однозначно лучше меня играют в падел, – рассуждал гонщик McLaren. – Но если это от кого-то ещё, то это проявление неуважения!»

И тут Ландо догадался, что это от Джорджа Расселла, после чего с ехидными интонациями заявил: «Ага! Мы позавчера с ним играли в падел, и я его одолел, поэтому я запакую этот сертификат назад и верну его отправителю. Ему тоже нужны такие уроки! Впрочем, мы могли бы заниматься вместе, чтобы он не думал, что он лучше меня!»

Только что упомянутый Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, а также гонщики Red Bull Racing в игре в «Тайного Санту» не участвовали.

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