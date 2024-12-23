Большой шлем: история и рекорды

История тенниса, как старинная партитура, полна восхитительных мелодий и внезапных аккордов. Среди ее бесконечно завораживающих частей — феномен Большого шлема. Это четыре наиболее масштабных ежегодных турнира, самых престижных и самых беспощадных к слабости.



Взять Grand Slam — значит выиграть все четыре первенства за сезон. Речь идет про Открытый чемпионат Австралии по теннису, Ролан Гаррос, Уимблдон и Открытый чемпионат США. Прежде чем мы продолжим изучать тему, любопытствующим советуем почитать новости большого тенниса. Ознакомление с материалами по ссылке даст возможность лучше погрузиться в контекст текущих событий и узнать, кто сейчас находится на пути к этому выдающемуся достижению.

Рождение идеи

Начнем с того, что термин «Большой шлем» перекочевал из бриджа, где он означает обязательство забрать все тринадцать взяток в одном розыгрыше, оставив соперников ни с чем. В теннисе это высший показатель мастерства, т.е., напомним, победа во всех 4-х турнирах одного сезона. Над ним лишь Золотой шлем — добавление медали Олимпиады, что ставит окончательную точку в диспутах о величии.

История термина ведет нас в 1933-й, когда австралиец Джек Кроуфорд, трижды триумфатор того сезона, оказался у порога бессмертия — финала Открытого чемпионата США. Тут его приметил Джон Киран, спортивный хроникер и бриджевый знаток, который с легкостью, доступной только мастерам пера, обронил: «Если Кроуфорд сегодня одолеет Перри, это равносильно тому, что сцапать Большой шлем на корте». Кроуфорд, увы, не победил, а вот выражение прижилось.

По альтернативным данным, в 1938-м Дональд Бадж сотворил невозможное, собрав весь комплект титулов, и тогда Эллисон Данциг, публицист с отменным чувством момента, изрек: «Как виртуозный игрок в бридж, Бадж сложил свой Большой шлем из побед на четырех величайших теннисных сериях года».

Четыре стихии тенниса

Австралийский Open (январь)

В жару южного лета игроки вынуждены бороться как между собой, так и против испепеляющего климата. Корты с жестким покрытием будто созданы для того, чтобы раскрывать физическую выносливость и скорость.

Ролан Гаррос (май — июнь)

Парижская глина становится препятствием для тех, кто привык к скоростной игре. Мяч здесь летит медленнее, а теннисистам приходится работать на пределе возможностей.

Уимблдон (июнь — июль)

Священная трава Лондона — царство традиций и строгости. Быстрое покрытие требует молниеносных реакций и агрессивной игры. Это турнир, где стиль важен не меньше, чем техника.

US Open (август — сентябрь)

В Нью-Йорке корты снова жесткие, но атмосфера другая. Игра приобретает больше элементов шоу, считаясь наиболее зрелищной. Здесь спортсмены сталкиваются с шумной толпой и энергетикой мегаполиса.

Герои Большого шлема

В мужском теннисе Большой шлем покорялся лишь двум игрокам:

1. Джон Дональд «Дон» Бадж (1938) — человек, положивший начало легенде.

2. Родни Джордж «Род» Лейвер — единственный, кто прославился дважды (1962, 1969).

Женщины в этом списке более разнообразны:

• Морин Кэтрин (Маленькая Мо) Коннолли (1953).

• Маргарет Джин Корт (1970).

• Штефани Мари́я «Штеффи» Граф (1988) — последняя, кто смогла исполнить этот невероятный трюк. Кстати, Граф дополнила успех олимпийским золотом, создав тот самый «Золотой шлем».

Справедливости ради нужно отметить, что в те года участников на соревнованиях было кратно меньше, чем сегодня, а их подготовка была в разы хуже нынешней. Следовательно, и победить во всех 4-х соревнованиях было проще.

Достижение Большого шлема — редкость, но это не мешает другим искать свои вершины. К примеру, Новак Джокович стал единственным, кто одновременно держал все четыре титула, хоть и не в один календарный год (2015-2016). Между тем Рафаэль Надаль 14 раз занимал высшую ступень пьедестала Ролан Гаррос, а Роджер Федерер 8 раз праздновал историческую победу на Уимблдоне.



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