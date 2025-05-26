Ролан Гаррос. Четвертая ракетка мира сенсационно проиграл в первом круге, Алькарас и Рууд уверенно обыграли “квалифаеров”

Первые результаты второго игрового дня в мужской сетке Открытого чемпионата Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Каспер Рууд (Норвегия, 7) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, Q) 6:3, 6:4, 6:2

Уго Гастон (Франция) – Уго Бланше (Франция, Q) 2:6, 6:0, 2:6, 6:3, 6:4

Даниэль Альмайер (Германия) -Тэйлор Фритц (США, 4) 7:5, 3:6, 6:3, 6:1

Алексей Попырин (Австралия, 25) – Йосихито Нишиока (Япония) 7:5, 6:4, 1:2 отказ

Стефанос Циципас (Греция, 20) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 7:5, 6:3, 6:4

Миомир Кецманович (Сербия) – Себастиан Баэс (Аргентина) 6:7(3), 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:2

Алехандро Табило (Чили) – Артур Казо (Франция, WC) 5:7, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3

Себастьян Корда (США) – Лучано Дардери (Италия) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Джулио Дзеппьери (Италия, Q) 6:3, 6:4, 6:2

• 26-летний Даниэль Альтмайер за 2 часа 41 минуту одержал свою самую рейтинговую победу карьере, впервые обыграв теннисиста топ-5. В матче против четвертой ракетки мира Фритца немец проиграл один гейм на своей подаче и сделал пять брейков в ответ. Тэйлор Фритц впервые с 2018 года не смог выиграть стартовый матч в Париже и впервые с US Open-2022 проиграл в первом круге “мэйджора”. Альтмайер во втором круге Ролан Гаррос сыграет против чеха Вита Копрживы (№86 АТР).

• Карлос Алькарас успешно начал защиту титула в Париже, обыграв за два часа 310-ю ракетку мира. Испанец выиграл шестой матч подряд и во втором круге сыграет против венгра Фабиана Марожана, которому проиграл на грунте в Риме в 2023 году (общий счет их противостояния равный – 1:1).

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