Connect with us
Хоккей

ЧМ по хоккею. Сколько на самом деле титулов у сборной США. Есть ответ

ЧМ по хоккею. Сколько на самом деле титулов у сборной США. Есть ответ

Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как сборная США по хоккею выиграла чемпионат мира, возникло много вопросов, сколько на самом деле титулов у этой команды – два или три.

Официальный ответ Международной федерации хоккея и Федерации хоккея сборной США – два.

Сборная США завоевала золото на чемпионатах мира 1933 и 2025 года. В 1960 году национальная команды выиграла Олимпиаду, а тот турнир засчитали в качестве чемпионата мира.

Однако ни международная федерация хоккея, ни Федерация хоккея США не считают это золотом ЧМ.

Баннер на сайте Федерации хоккея США (указаны два титула)

ЧМ по хоккею. Сколько на самом деле титулов у сборной США. Есть ответ

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Хоккей
aquapolis