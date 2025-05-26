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После того, как сборная США по хоккею выиграла чемпионат мира, возникло много вопросов, сколько на самом деле титулов у этой команды – два или три.

Официальный ответ Международной федерации хоккея и Федерации хоккея сборной США – два.

Сборная США завоевала золото на чемпионатах мира 1933 и 2025 года. В 1960 году национальная команды выиграла Олимпиаду, а тот турнир засчитали в качестве чемпионата мира.

Однако ни международная федерация хоккея, ни Федерация хоккея США не считают это золотом ЧМ.

Баннер на сайте Федерации хоккея США (указаны два титула)

sport.ua