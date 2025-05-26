Макс Ферстаппен: Я не думаю о титуле

После Гран При Монако Макс Ферстаппен уступает лидеру чемпионата мира Оскару Пиастри 25 очков в личном зачёте. После гонки действующий чемпион заявил, что он не думает о титуле в этом году…

Макс Ферстаппен: «Честно говоря, я не думаю о титуле. Я просто провожу гонку за гонкой. На одних трассах мы более конкурентоспособны, на других приходится преодолевать сложности. С самого начала было понятно, что в Монако просто не будет.

Подобные проблемы с машинами этого поколения мы решаем каждый год. Только в 23-м у нас было огромное преимущество в скорости и мы спокойно побеждали, все остальные сезоны неизменно связаны с борьбой.

Учитывая наш темп по ходу уик-энда в Монако, мы действительно хорошо поработали. Мы не можем быть довольны четвёртым местом, но знаем слабые стороны нашей машины».

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