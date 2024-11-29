Хэмилтон: Надеюсь, мы с Mercedes не сжигаем мосты

Льюису Хэмилтону осталось провести два Гран При с Mercedes, но британец надеется, что в будущем они смогут общаться и взаимодействовать.

Льюис Хэмилтон: «Я всегда говорил о Mercedes, что это действительно семья. Выступая за Mercedes, вы навсегда становитесь частью семьи, поэтому решение об уходе было для меня таким сложным.

Если вы посмотрите на гонщиков прошлых лет, они до последнего вздоха остаются частью команды. В Mercedes всегда тепло принимают их и отдают почести.

При принятии решения мы всегда опасались, что этим закончится всё, что мы построили. Но я считаю, что это не так. Я всегда буду частью истории Mercedes. В будущем я всегда смогу вернуться, зайти в музей и почувствовать, что я был частью истории этого бренда.

Вместе мы очень много работали и через многое прошли. Надеюсь, мы с Mercedes не сжигаем мосты. Думаю они пройдут испытания временем».

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