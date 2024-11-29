Симона Халеп – о допинговом деле Швёнтек: “Как это возможно, что в идентичных случаях, применяются совершенно разные подходы в ущерб мне”

Экс-первая ракетка мира и чемпионка двух турниров Grand Slam Симона Халеп отреагировала на информацию о том, что полька Ига Швёнтек была отстранена на один месяц за проваленный допинг-тест.



Напомним, что сама Симона Халеп в октябре 2022 года была временно отстранена от выступлений за нарушение антидопинговых правил. В пробе теннисистки, взятой на US Open после матча против украинки Дарии Снигур, было обнаружено запрещённое вещество – роксадустат. Румынка после долгого рассмотрения ее дела получила дисквалификацию на четыре года, однако смогла выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде, который сократил срок наказания до девяти месяцев.

“Сижу и пытаюсь понять, но это просто невозможно для меня. Я удивляюсь, почему такая большая разница в подходах и выводах? Я не нахожу и не думаю, что здесь может быть логичный ответ. Это может быть только злой умысел со стороны ITIA, организации, которая сделала абсолютно все, чтобы уничтожить меня, несмотря на очевидные факты.

Они очень хотели разрушить последние годы моей карьеры, они хотели чего-то, чего я никогда не могла себе представить. Я всегда верила в добро и в справедливость этого спорта. Было больно, и возможно всегда будет больно от той несправедливости, которая была допущена по отношению ко мне.

Как это возможно, что в идентичных случаях, произошедших примерно в одно и то же время, ITIA применяет совершенно разные подходы в ущерб мне. Как я могу смириться с тем, что WTA и Совет игроков не хотят вернуть мне заслуженный рейтинг?!

Я потеряла два года своей карьеры, пережила много бессонных ночей, мыслей, тревог, вопросов без ответов… но я добилась справедливости. Оказалось, что это заражение, а биологический паспорт – чистая выдумка. И я выиграла еще кое-что – моя душа чиста! Я чувствую разочарование, печаль, досаду, но я не испытываю злости даже сейчас.

Я благодарна за поддержку и безусловную любовь тем, кто был со мной каждый день. СПАСИБО! Несмотря на все плохое, у меня была любовь, потому что те, кто дарил мне ее в те моменты, действительно знали меня! Возможно, это и есть самая большая победа!

Как мы хорошо знаем, каждое утро для каждого встает солнце, но хорошо вставать со спокойной душой! И это то, что я делаю, я довольна и горжусь тем, кто я есть”, – написала румынская теннисистка в своих социальных сетях.



btu.org.ua