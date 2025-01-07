“Это могло стать проблемой, мне очень не понравилось, как я себя повел”. Британский теннисист бросил ракетку и попал в болельщицу на трибуне

Британский теннисист Кэмерон Норри извинился за инцидент, произошедший на турнире ATP в Окленде, когда брошенная им ракетка случайно попала в зрительницу.



Спортсмен, родившийся в Новой Зеландии, избежал дисквалификации и ограничился предупреждение от судьи на вышке.

Эпизод произошел во время матча первого круга, в котором Норри встречался с аргентинцем Факундо Диасом Акостой. Перед матчболом соперника британец бросил ракетку в воздух, и она угодила в женщину, находившуюся на трибуне у корта. К счастью, зрительница не пострадала.

«Я не хотел этого делать, но это все равно не самое лучшее поведение. Раньше я никогда так не поступал», – прокомментировал случившееся британец. Он также добавил: «Она засмеялась, и я сразу же извинился, сказав: “Очень жаль, я не хотел этого”. Она ответила: “Все в порядке, я в полном порядке”».

Норри признал, что инцидент мог закончиться более серьезно: «Это могло стать проблемой. Как мы видели на примере других игроков, за такое легко можно быть дисквалифицированным, если удар попадает в опасное место или кто-то не успевает увернуться. Мне это не свойственно, и я извинился сразу. Хочу извиниться и в целом, мне очень не понравилось, как я себя повел».

Кэмерон Норри в итоге потерпел поражение в этом поединке со счетом 2:6, 3:6.

Инцидент с участием Норри напомнил о ряде подобных случаев в теннисе. На Открытом чемпионате США 2020 года Новак Джокович был дисквалифицирован за удар мячом по линейному судье. В 2023 году на «Ролан Гаррос» японская теннисистка Мию Като и ее партнерша Альдила Сутджиади были сняты с парного турнира после попадания мяча в девочку, подающую мячи.



btu.org.ua