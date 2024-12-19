Хэмилтон впервые сядет за руль Ferrari в январе 2025-го

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр ушёл от прямого ответа на вопрос, когда Льюис Хэмилтон впервые сядет за руль гоночной машины команды из Маранелло. Очевидно, что семикратный чемпион мира примет участие в предсезонных тестах, которые пройдут в Бахрейне с 26 по 28 февраля, но итальянскому изданию AutoRacer удалось выяснить, когда и где Хэмилтон впервые сядет за руль Ferrari.

Произойдёт это 21 или 22 января 2025 года на трассе Фьорано. На эти даты Скудерия планирует полноценные тесты за рулём одной из машин прошлых лет. Льюис сможет познакомиться со своими новыми инженерами и механиками, а также отработать базовые процедуры взаимодействия с командой.

Если погодные условия помешают проведению тестов во Фьорано, то у Ferrari есть запасной план – провести в эти же даты заезды на трассе в Муджелло или Имоле. Помимо январских тестов, планируется участие Льюиса в тестах Pirelli в Барселоне, которые пройдут до предсезонных тестов.

Как сообщается, Льюис Хэмилтон уже побывал на базе Ferrari в Маранелло, но в команде не планируют проведение специального приветственного мероприятия в честь начала сотрудничества с семикратным чемпионом мира.

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