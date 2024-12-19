“Я проводил около 40 часов в неделю с терапевтами”. Экс-33-я ракетка мира рассказал, что в детстве ему диагностировали аутизм

Экс-33-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби впервые рассказал о том, как жизнь с расстройством аутистического спектра (РАС) влияет на его личную и профессиональную жизнь



В интервью Associated Press он поделился деталями своей борьбы с аутизмом с раннего детства и объяснил, как это состояние помогает ему на корте, но также создает определенные трудности.

Бруксби, которому сейчас 24 года, признался, что его путь был непростым с самого начала.

“Я не говорил до 4 лет”, – рассказал Дженсон. “В детстве я проводил около 40 часов в неделю с терапевтами, чтобы просто начать говорить… а потом научиться лучше взаимодействовать с людьми и адаптироваться в социальных ситуациях.”

Диагноз ему поставили еще в раннем детстве, после чего началась интенсивная работа с терапевтами. Его врач, Мишель Вагнер, отметила, что в возрасте 2 лет и 9 месяцев Бруксби имел значительные трудности с коммуникацией и социальным взаимодействием.

“Он демонстрировал тяжелые поведенческие трудности и отставание от сверстников”, – вспоминает Вагнер. “Но его прогресс стал уникальным случаем.”

К шести годам Дженсон достиг впечатляющих успехов, но аутизм продолжает оказывать влияние на его жизнь. Бруксби рассказал, что аутизм стал для него одновременно и сильной стороной, и вызовом, особенно в профессиональном теннисе.

“Я считаю аутизм большой силой в напряженные моменты на корте”, – объяснил Дженсон. “Это позволяет мне сосредотачиваться на двух-трех ключевых деталях очень долгое время.”

Однако бывают и сложности. Бруксби признается, что иногда испытывает эмоциональные всплески, особенно если он недоволен своим ударом или техникой.

“Если я проигрываю очки или что-то не получается так, как я хочу, у меня могут быть эмоциональные всплески. Это делает игру немного сложнее”, – сказал он.



Его тренер и физиотерапевт Пол Кинни работает над тем, чтобы помогать Дженсону справляться с такими моментами. Он обращает внимание на сигналы дискомфорта, такие как привычка тянуться к одежде или волосам, а также фиксирует, когда теннисист склоняется вперед, упираясь руками в колени.

Бруксби долго сомневался, стоит ли делиться этим аспектом своей жизни.

“Это, конечно, очень личная тема”, – признался теннисист. “Даже с людьми, с которыми ты чувствуешь себя комфортно, долгое время это не казалось чем-то, о чем можно просто так говорить в разговоре. Но я всегда думал об этом… и, в конце концов, захотел рассказать.”

Дженсон считает важным, чтобы его история могла вдохновить других людей, столкнувшихся с аутизмом, а также тех, кто близок к людям с этим диагнозом.

“Я хочу, чтобы меня знали полностью”, – сказал он. “Это просто еще одна часть меня.”

С 2022 года карьера Бруксби складывалась непросто. Он перенес две операции на запястьях и получил 18-месячную дисквалификацию за три пропущенных допинг-теста в течение года. Позже срок был сокращен благодаря апелляции, в ходе которой учитывалось влияние аутизма на его способность принимать решения. Его терапевт во время апелляции объяснила, что аутизм иногда приводит к так называемому «дефициту исполнительной функции».

“Это означает, что ему сложно осознать: если я сделаю это, будет один результат; если я этого не сделаю – другой. Это влияет на его способность планировать и предвидеть последствия”, – отметила Вагнер.

Бруксби считает, что несмотря на трудности, аутизм стал важной частью его уникального игрового стиля и характера.

“Я просто хочу, чтобы люди понимали, кто я есть, и видели, что я могу делать, несмотря на любые сложности”, – подытожил он.



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