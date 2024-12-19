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Футбол

Ну как так? Манчестер Юнайтед забил два гола в кубковом матче после ошибок вратаря Тоттенхэма. Видео

Форстер хоть и выручал, но ошибки критичны

Ну как так? Манчестер Юнайтед забил два гола в кубковом матче после ошибок вратаря Тоттенхэма. Видео

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Манчестер Юнайтед" сократил отставание в кубковом матче после ошибок вратаря "Тоттенхэма".

    Клуб из Манчестера на 60-й минуте проигрывал лондонцам 0:3. Форстер на 63-й минуте ошибся и Бруну Фернандеш перехватил мяч. Португалец сделал передачу на Зиркзее и нападающий забил гол.

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    • На 70-й минуте "Манчестер Юнайтед" пошёл в контратаку. Форстер поймал мяч и хотел ввести в игру. Но не заметил Диалло, который подбегал к воротам. Нападающий забил второй гол "Манчестер Юнайтед".

    Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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