«Завтра я изменю мнение». Нельсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон высказался о бое-реванше Фьюри – Усик

«Я прогнозировал, что Тайсон победит Усика в первом бою, но он этого не сделал.

У вас есть два лучших технически настроенных боксера. Усик тоже изрядно получил в первом бою, но он продемонстрировал свою интуицию.

Я склоняюсь, что Усик выиграет в реванше, но завтра я могу изменить мнение. Я только что видел Усика и мне кажется, что он выглядит расслабленным», – рассказал Нельсон.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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