Итоги сезона: BWT Alpine F1 Team

Renault / Alpine – команда интриг и скандалов. Каждый год кажется, что на этот раз всё должно быть лучше, поскольку хуже быть не может, но в данном случае история развивается не по спирали, а по кругу.

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Пьер Гасли 24 10 42 5 3 Эстебан Окон 23 14 23 4 2 Д.Дуэн 1 24 0 17 15

Renault / Alpine Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 6 65 4 2 2023 22 6 120 3 3 2022 22 4 173 2 4 2021 22 5 155 3 1 2020 17 5 181 4 2

Список гонщиков, инженеров и руководителей, прошедших через этот проект, не может быть полным – бывших сотрудников слишком много. Каждая новая версия команды начиналась и заканчивалась увольнениями и сменой концепции. Не стал исключением и минувший сезон.

Потеряв за два прошлых сезона Фернандо Алонсо, Оскара Пиастри, Отмара Сафнауэра, Алана Пермейна, Пэта Фрая – из них можно собрать отличную команду Формулы 1, в Alpine начали новый сезон с Брюно Фаменом в качестве руководителя команды, техническим директором Мэттом Харманом, но сохранив состав пилотов – за руль вновь сели Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Потом Фамен ушёл в Renault, Харман в Williams, покинули свои посты руководитель отдела аэродинамики Дирк де Бир, Боб Белл перешёл в Aston Martin, а Эстебан Окон подписал контракт с Haas F1. Подобных перемен может не пережить любая другая команда, но в Энстоуне они происходят ежегодно.

В начале сезона Alpine A524 была одной из худших машин чемпионата, разделив этот статус с Sauber. Мешали девять килограммов лишнего веса, неэффективная аэродинамика и недостаточно мощный мотор. Машина уступала по всем параметрам, речь не шла даже о борьбе с командами средней группы.

В пяти первых гонках Alpine не заработала очков. К Гран При Майами инженеры смогли несколько снизить вес шасси и Эстебан Окон принёс первое очко в сезоне, но проблемы с аэродинамикой остались. Не помогли их решить и серьёзные обновления в Шанхае и Спа. На некоторых этапах машина вдруг прибавляла, но никто не знал, почему – речь шла о разных трассах и разных условиях.

В июне босс Alpine Лука де Мео пригласил Флавио Бриаторе, чтобы тот реорганизовал команду. Резали по живому. Штат сократили примерно на 300 человек

В Спа новым руководителем команды стал Оливер Оукс. Технический отдел возглавил Дэвид Санчес из Ferrari, из Red Bull пришли руководитель отдела аэродинамики Майкл Бродхёрст и инженер по техническим характеристикам Вин Дхани.

В Остине команда представила обновлённую машину. До конца сезона оставалось шесть этапов. В 18-ти прошедших Alpine заработала 13 очков и занимала девятую строчку в Кубке конструкторов. Следующие шесть принесли 52 очка – и шестую позицию по итогам сезона.

Самой результативной для Alpine стала гонка в Бразилии. Дождевые этапы часто сравнивают с лотереей, и в Сан-Паулу гонщики Alpine вытащили счастливый билет.

В сложных условиях команда угадала со стратегией, Окон и Гасли поднялись на подиум – в прошлый раз двойной подиум у команды из Энстоуна был в Корее’13. Alpine отыграла сразу три позиции в Кубке конструкторов, поднявшись на шестое место и здорово осложнив задачу соперникам.

До конца сезона Alpine заработала очки ещё в Катаре и Абу-Даби, закрепив успех.

В конце сентября было объявлено, что после окончания сезона 2025 года Renault прекратит производство силовых установок для Формулы 1, а Alpine станет клиентской командой, использующей моторы Mercedes.

Французские мотористы протестовали, собирали подписи, устраивали митинги, но это не помогло. Моторы Renault вновь оказались слабейшими, и в условиях «замороженного» регламента исправить ситуацию было невозможно. К тому же разработка новых силовых установок для сезона 2026 года была дорогой и нерентабельной – клиентские моторы к таким условиям подходят лучше. Тем более, в McLaren доказали – клиентские команды могут выигрывать гонки и побеждать по итогам сезона.

В Alpine решили, что купить в этом случае проще, чем сделать самим, правда, за это придётся заплатить статусом заводской команды, которая в следующем году проведёт свой последний сезон в Формуле 1. После чего Renault вновь расстанется с чемпионатом мира. Надолго ли – неизвестно.

Эстебан Окон на последний этап не приехал и на итоговой фотографии сезона его нет. Подписав контракт с Haas F1, француз попросил у команды разрешения провести постсезонные тесты уже с Haas. Ему разрешили, но в обмен на отказ от участия в Гран При Абу-Даби, где напарником остающегося в команде Пьера Гасли стал новый гонщик команды Джек Дуэн.

В Alpine как всегда с оптимизмом ждут нового сезона, заранее называя его переходным. Бриаторе обещал вернуть команду на подиум в 2027-м.

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