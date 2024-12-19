Итоги сезона: BWT Alpine F1 Team

Renault / Alpine – команда интриг и скандалов. Каждый год кажется, что на этот раз всё должно быть лучше, поскольку хуже быть не может, но в данном случае история развивается не по спирали, а по кругу.
|Гонщик
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|Пьер Гасли
|24
|10
|42
|5
|3
|Эстебан Окон
|23
|14
|23
|4
|2
|Д.Дуэн
|1
|24
|0
|17
|15
|Renault / Alpine
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|2024
|24
|6
|65
|4
|2
|2023
|22
|6
|120
|3
|3
|2022
|22
|4
|173
|2
|4
|2021
|22
|5
|155
|3
|1
|2020
|17
|5
|181
|4
|2
Список гонщиков, инженеров и руководителей, прошедших через этот проект, не может быть полным – бывших сотрудников слишком много. Каждая новая версия команды начиналась и заканчивалась увольнениями и сменой концепции. Не стал исключением и минувший сезон.
Потеряв за два прошлых сезона Фернандо Алонсо, Оскара Пиастри, Отмара Сафнауэра, Алана Пермейна, Пэта Фрая – из них можно собрать отличную команду Формулы 1, в Alpine начали новый сезон с Брюно Фаменом в качестве руководителя команды, техническим директором Мэттом Харманом, но сохранив состав пилотов – за руль вновь сели Эстебан Окон и Пьер Гасли.
Потом Фамен ушёл в Renault, Харман в Williams, покинули свои посты руководитель отдела аэродинамики Дирк де Бир, Боб Белл перешёл в Aston Martin, а Эстебан Окон подписал контракт с Haas F1. Подобных перемен может не пережить любая другая команда, но в Энстоуне они происходят ежегодно.
В начале сезона Alpine A524 была одной из худших машин чемпионата, разделив этот статус с Sauber. Мешали девять килограммов лишнего веса, неэффективная аэродинамика и недостаточно мощный мотор. Машина уступала по всем параметрам, речь не шла даже о борьбе с командами средней группы.
В пяти первых гонках Alpine не заработала очков. К Гран При Майами инженеры смогли несколько снизить вес шасси и Эстебан Окон принёс первое очко в сезоне, но проблемы с аэродинамикой остались. Не помогли их решить и серьёзные обновления в Шанхае и Спа. На некоторых этапах машина вдруг прибавляла, но никто не знал, почему – речь шла о разных трассах и разных условиях.
В июне босс Alpine Лука де Мео пригласил Флавио Бриаторе, чтобы тот реорганизовал команду. Резали по живому. Штат сократили примерно на 300 человек
В Спа новым руководителем команды стал Оливер Оукс. Технический отдел возглавил Дэвид Санчес из Ferrari, из Red Bull пришли руководитель отдела аэродинамики Майкл Бродхёрст и инженер по техническим характеристикам Вин Дхани.
В Остине команда представила обновлённую машину. До конца сезона оставалось шесть этапов. В 18-ти прошедших Alpine заработала 13 очков и занимала девятую строчку в Кубке конструкторов. Следующие шесть принесли 52 очка – и шестую позицию по итогам сезона.
Самой результативной для Alpine стала гонка в Бразилии. Дождевые этапы часто сравнивают с лотереей, и в Сан-Паулу гонщики Alpine вытащили счастливый билет.
В сложных условиях команда угадала со стратегией, Окон и Гасли поднялись на подиум – в прошлый раз двойной подиум у команды из Энстоуна был в Корее’13. Alpine отыграла сразу три позиции в Кубке конструкторов, поднявшись на шестое место и здорово осложнив задачу соперникам.
До конца сезона Alpine заработала очки ещё в Катаре и Абу-Даби, закрепив успех.
В конце сентября было объявлено, что после окончания сезона 2025 года Renault прекратит производство силовых установок для Формулы 1, а Alpine станет клиентской командой, использующей моторы Mercedes.
Французские мотористы протестовали, собирали подписи, устраивали митинги, но это не помогло. Моторы Renault вновь оказались слабейшими, и в условиях «замороженного» регламента исправить ситуацию было невозможно. К тому же разработка новых силовых установок для сезона 2026 года была дорогой и нерентабельной – клиентские моторы к таким условиям подходят лучше. Тем более, в McLaren доказали – клиентские команды могут выигрывать гонки и побеждать по итогам сезона.
В Alpine решили, что купить в этом случае проще, чем сделать самим, правда, за это придётся заплатить статусом заводской команды, которая в следующем году проведёт свой последний сезон в Формуле 1. После чего Renault вновь расстанется с чемпионатом мира. Надолго ли – неизвестно.
Эстебан Окон на последний этап не приехал и на итоговой фотографии сезона его нет. Подписав контракт с Haas F1, француз попросил у команды разрешения провести постсезонные тесты уже с Haas. Ему разрешили, но в обмен на отказ от участия в Гран При Абу-Даби, где напарником остающегося в команде Пьера Гасли стал новый гонщик команды Джек Дуэн.
В Alpine как всегда с оптимизмом ждут нового сезона, заранее называя его переходным. Бриаторе обещал вернуть команду на подиум в 2027-м.