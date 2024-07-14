Видео: Яркая авария на последнем круге гонки IndyCar

Воскресную гонку IndyCar на овальном автодроме в штате Айова выиграл Уилл Пауэр, выступающий за Team Penske, но практически в тот момент, когда он пересекал линию финиша, позади него произошла впечатляющая авария с участием четырёх машин.

Всё началось с того, что Стинг Рэй Робб, гонщик команды A.J. Foyt Racing, на выходе из 2-го поворота догнал машину Arrow McLaren Алекса Росси, похоже, неожиданно сбросившую скорость. Робб не смог от неё увернуться, налетел на её заднее левое колесо, и его машина взмыла в воздух, несколько раз перевернулась и остановилась посреди трассы вверх колёсами.

Но это ещё не всё: в Dallara Росси, от удара потерявшую управление, врезался Кайл Кёрквуд, гонщик Andretti, а также Эд Карпентер, выступающий за собственную команду. В видеоролике пресс-службы IndyCar начиная с 1 минуты 52 секунд во всех ракурсах показано, как это было.

Разумеется, после аварии всеми её участниками занялись врачи, которые вскоре отпустили Росси, Кёрквуда и Карпентера из медицинского центра автодрома, а про Робба известно, что он в сознании, и в целом его состояние не вызывает тревоги. Тем не менее, его доставили в местный госпиталь для более детального обследования.

Источник