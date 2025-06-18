Не помогло. Определен лучший бомбардир плей-офф НХЛ

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Флорида в шести матчах обыграла Эдмонтон и завоевала Кубок Стэнли, однако лучшим бомбардиром плей-офф стал игрок канадской команды.

По 33 очка набрали звездные форварды Эдмонтона Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. При этом Драйзайтль забросил больше шайб (11 против 7) и находится на первом месте.

Топ-3 лучших бомбардиров замыкает форвард Флориды Картер Верхаге с 23 (7+16) очками.

Лучшим забивалой стал форвард Флориды Сэм Беннетт, у которого в плей-офф 15 точных бросков. В топ-3 находятся Сэм Райнхарт и Драйзайтль (по 11 голов).

Лучшим ассистентом плей-офф стал стал Макдэвид с 26 результативными передачами. Он опередил Драйзайтля, у которого 22 ассиста.

sport.ua