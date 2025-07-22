Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал поражение британского боксера Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) от украинца Александра Усика (24-0, 15 КО):

«Меня постоянно спрашивают об этой ситуации с Дюбуа и о том, что он сдался. Вот факты. Молодой Даниэль сделал все возможное против одного из величайших чемпионов всех времен, но он был недостаточно хорош. Он потерпел неудачу. Его дважды отправляли в нокдаун. Что вы хотите, чтобы он сделал? Умер на ринге? Цель не в том, чтобы тебя избили до полусмерти и все равно проиграть.

Парень сделал все возможное, он бы не выиграл бой, ему лучше было остановиться. В боксе много зависти, особенно когда человек зарабатывает много денег. Много завистливых бойцов, которые критикуют того, кто сделал все возможное и имел смелость выйти туда. В боксе нет трусов, когда ты на ринге бьешься с чемпионами мира в супертяжелом весе. Там нет трусов. Вся заслуга принадлежит Даниэлю. Он работал с восьми лет и выиграл титул чемпиона мира и дрался с Усиком за звание абсолюта».

sport.ua