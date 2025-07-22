Марта Костюк: “Я действительно думала о том, чтобы сыграть микст на US Open – это было бы интересно”

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мыслями о последнем турнире серии Grand Slam в сезоне – Открытом чемпионате США



О шансах установить новый личный рекорд на “мэйджорах”

Верю, что всё движется в правильном направлении, и очень хочу, чтобы это произошло уже на US Open. У меня есть все возможности пройти как можно дальше, но стоит помнить, что по другую сторону сетки – тоже соперница. Я не играю сама с собой. Есть ли у меня шанс дойти до полуфинала? Я считаю, да, шанс есть. Полуфинал US Open был бы для меня действительно отличным результатом. Турниры Grand Slam всегда дают особую мотивацию. Дойти до полуфинала означало бы установить личный рекорд и сделать ещё один важный шаг вперёд.

О неожиданных прорывах теннисисток на турнирах Grand Slam

Такие истории действительно мотивируют. Даяна доходила до полуфинала Australian Open-2024 с квалификации, Лоис Буассон – на Ролан Гаррос, Аманда Анисимова играла в финале Уимблдона. Это еще раз доказывает: в теннисе возможно все. Я тоже верю, что способна пройти этот путь. Это амбициозная цель, и я каждый день работаю, чтобы быть к ней максимально готовой.

Об обновлённом US Open в смешанном парном разряде

Я действительно думала о том, чтобы сыграть микст – это было бы интересно. Но в этот раз не получилось, потому что пары уже были сформированы. Надеюсь, в следующем году будет такая возможность.

О том, с какими легендарными теннисистами хотела бы сыграть на Уимблдоне в паре

Если выбирать из Большой четверки, то с Роджером Федерером. А среди легенд женского тенниса – со Штеффи Граф.

О необычном праздновании, если бы выиграла US Open

У нас уже есть договоренность в команде – если выиграю, узнаете! Пусть это пока останется сюрпризом.



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