В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

WBO (Всемирная боксерская организация) постановила предоставить Александру Усику 90 дней отсрочки от обязательной защиты и издала приказ о проведении боя с победителем поединка между Джозефом Паркером и Фабио Уордли.

Сергей Лапин, директор команды Усика, отреагировал на это решение.

«Мы благодарим WBO за внимательное рассмотрение дела и наши аргументы.

19 июля 2025 года Александр Усик в третий раз за 14 месяцев провел титульный бой и снова стал абсолютным чемпионом мира. Эти победы дались ценой огромной дисциплины, самоотдачи и изнурительных сборов – первый из которых длился почти девять месяцев из-за переноса даты боя. Такая нагрузка требует правильной и достаточно длительной реабилитации.

Усику не предписан постельный режим, ему разрешено участие в благотворительных спортивных мероприятиях и умеренная физическая нагрузка. Но очевидно, что танцы или участие в ивентах – это совсем не то же самое, что трехмесячная подготовка к титульному бою», – отметил Лапин.

sport.ua