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Автоспорт

TAG Heuer – титульный спонсор Гран При Монако

TAG Heuer – титульный спонсор Гран При Монако

Вернув себе статус официального хронометриста Формулы 1, швейцарская компания TAG Heuer постепенно расширяет присутствие. Сегодня объявлено, что она станет титульным спонсором одного из самых ярких этапов сезона – Гран При Монако.

В истории Формулы 1 титульный спонсор у Гран При Монако появился впервые – с 1950 года этот этап всегда назывался Grand Prix Automobile de Monaco, а теперь сменит имя на TAG Heuer Grand Prix De Monaco.

Помимо титульного спонсорства, брендинг Tag Heuer, включающий уникальный логотип в честь партнерства, украсит улицы Княжества в течение всего уик-энда.

Стефано Доменикали, исполнительный директор Формулы 1: «Это фантастический момент в истории Формулы 1 – TAG Heuer стала первым титульным партнером Гран При Монако – трассы, где в 1950 году проходил этап первого сезона Формулы 1, 75-летие которого мы в этом году отмечаем.

TAG Heuer – идеальный партнер: у них не только блестящая история в Монако, мы уверены в том, что они привнесут свою страсть, креативность и исключительный стиль в удивительную энергетику давно ставшего культовым события».

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