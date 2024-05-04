Берра: Шины Medium лучше всего подходят для спринта

В Pirelli удивлены ухудшением состояния трассы по ходу квалификации к спринту…

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Пятница, по ходу уик-энда со спринтом, всегда напряжённый день, а жаркая погода в Майами, где температура трассы превышала 55 C, ещё больше осложнила жизнь гонщикам, машинам и шинам. В начале дня состояние трассы быстро улучшалось, а время прохождения круга снижалось. Признаков гранулирования не было.

Квалификация к спринту прошла необычно. В первой сессии состояние асфальта продолжало улучшаться, а в конце второй стало понятно, что трасса становится медленнее. Это явление стало ещё более заметным в финале, когда обычного улучшения результатов при переходе с Medium на Soft не произошло. В ближайшие часы мы изучим все данные, чтобы найти причину.

Что касается спринта, очевидно, что шины Medium лучше всего подходят для прохождения 19 кругов. Однако я не исключаю использование Soft, поскольку этот состав может обеспечить значительное преимущество в сцеплении на первых кругах. При столь плотных результатах тем, кто стартует дальше, стоило бы попробовать такой вариант, чтобы оценить возможность использования Soft на старте воскресной гонки».

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