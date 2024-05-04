Стали известны стартовые составы Александрии и Движения на матч УПЛ

Александрия и Движение объявили стартовые составы на матч 27 тура Украинской Премьер-лиги.

Александрия: Шевченко, Кравченко, Ковалец, Калитвинцев, Скорко, Мартынюк, Калюжный, Копина, Смирный, Костышин, Михайленко.

Запасные: Долгий, Сигеев, Кулаковский, Ващенко, Джевани, Безерра, Мадисон, Шостак, Погорелый, Где, Ермаков.

Движение: Ледвий, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Подгурский, Таллес, Пастух, Квасница, Федор, Карабин.

Запасные : Герета, Лях, Холод, Притула, Слесарь, Рунич, Плюман, Теслюк.

Поединок начнется в 13:00, прямая трансляция будет доступна на УПЛ-ТВ.

Напомним, в прошлом туре Александрия сыграла в нулевую ничью с Колосом, а Движение уверенно победил Верес.

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