Мадрид. Оже-Альяссим дебютирует в финале «Мастерса» и будет бороться за свой первый титул на грунте

На турнире ATP Masters 1000 в столице Испании известны участники финального поединка

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия, 30) 3:3 отказ

Андрей Рублев (-, 7) — Тэйлор Фритц (США, 12) 6:4, 6:3

Оже-Альяссим и Легечка второй раз сыграли друг с другом — в прошлом году чех был сильнее в их поединке на Australian Open. В Мадриде Легечка не смог продолжать поединок, из-за проблем со спиной, после шести сыгранных геймов. Ранее из-за этой травмы чешский теннисист пропустил соревнования в Монте-Карло и Барселоне.

23-летний Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере сыграет в финале «Мастерса» и встретится там с Андреем Рублевым, которому проиграл в четырех из пяти очных поединков. Всего для канадского теннисиста это будет 15-й финальный поединок на уровне АТР-тура, в котором он будет бороться за свой шестой титул. На грунтовых кортах Оже-Альяссим третий раз дошел до финала и попробует завоевать свой дебютный трофей.

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