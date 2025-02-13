Всё решилось на последних минутах.  Эвертон – Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

"Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли перенесённый матч 15-го тура.

Уже в первые 20 минут матча болельщики увидели два гола. Гол Бету со стандарта и ответный гол Мак Аллистера. Правда, впечатления от тайма подпортила травма Ндиайе и вынужденная замена Мойеса.

Во втором тайме тренеры стали делать тактические замены. Несмотря на это голы продолжались. В середине тайма Салах отметился очередным голом и вывел "Ливерпуль" вперёд. "Мерсисайдцы" были близки к победе, но Тарковски на последних минутах выгрыз ничью для своей команды и побежал праздновать возле трибуны болельщиков "Ливерпуля".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Именно так и появились красные карточки в матче.

"Эвертон" поднялся на 15-е место, набрав 27 очков. "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу с 57-ю баллами.

Английская Премьер-Лига. 15-й тур, Ливерпуль

Эвертон – Ливерпуль 2:2

Голы: Бету (11), Тарковски (90+8) – Мак Аллистер (16), Салах (73)

Видеообзор матча:

www.ua-football.com