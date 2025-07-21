Александрия и Полесье узнали соперников в Q3 ЛК

21 июля в швейцарском Ньоне прошло официальное жеребьёвочное мероприятие УЕФА, в рамках которого были определены пары третьего отборочного раунда Лиги конференций сезона 2025/26. Украинские клубы «Александрия» и «Полесье», продолжающие участие во втором раунде, узнали возможных соперников на следующем этапе. Итоги жеребьёвки также коснулись донецкого «Шахтёра» — в случае неудачи в Лиге Европы команда может продолжить борьбу в Лиге конференций. Матчи Q3 пройдут 7 и 14 августа, а победители попадут в четвёртый, заключительный отборочный этап. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Александрия: кто ждёт в следующем раунде

Для того чтобы выйти в третий раунд квалификации, «Александрии» необходимо пройти сербский «Партизан» во втором раунде, матчи с которым состоятся 24 и 31 июля. Если украинский клуб добьётся успеха, в Q3 он встретится с проигравшим из пары «Мидтьюлланд» (Дания) — «Хиберниан» (Шотландия). Оба эти клуба имеют опыт участия в еврокубках и будут представлять серьёзную конкуренцию.

Такой жребий говорит о том, что «Александрии» в любом случае предстоит сложное противостояние. Однако выход в Q3 станет важным шагом для команды и повысит шансы УПЛ на укрепление позиций в еврокубках. Серьёзная подготовка и мотивация помогут украинскому клубу побороться за проход дальше.

Полесье: возможный матч с представителем Центральной Европы

Команда из Житомира в Q2 сыграет с клубом «Санта-Колома» из Андорры. Победа в этом противостоянии откроет «Полесью» дорогу к матчу с победителем пары «Пакш» (Венгрия) — «Марибор» (Словения). Оба потенциальных соперника — представители крепких европейских чемпионатов, которые уже имеют историю выступлений в Лиге конференций.

Для «Полесья» это исторический шанс впервые пройти так далеко в еврокубках. Удачная жеребьёвка, а также уверенные действия в Q2 могут помочь команде написать новую страницу в своей истории. При этом важна концентрация на ближайших матчах — недооценка андоррского клуба может стоить дорого.

Шахтёр: запасной вариант в случае неудачи

Донецкий «Шахтёр» продолжает борьбу в Лиге Европы, где на втором этапе встречается с турецким «Бешикташем». Однако в случае поражения «горняки» будут переведены в третий раунд квалификации Лиги конференций, где уже определён возможный соперник — победитель пары «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Нымме Калью» (Эстония).

Такой сценарий даст украинскому клубу ещё один шанс проявить себя на европейской арене. Несмотря на падение в статусе турнира, Лига конференций — это всё ещё престиж и важные очки в таблицу коэффициентов. «Шахтёр» точно не должен воспринимать этот путь как запасной, ведь он может привести к групповому этапу.

Расписание и структура третьего раунда

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на 7 и 14 августа 2025 года. По итогам этих встреч победители выходят в заключительный отборочный раунд (Q4), а проигравшие — покидают еврокубки. Это делает каждую игру максимально важной и результатоориентированной.

Вот краткий обзор жеребьёвки:

Пара Q2 Потенциальный соперник в Q3 Александрия / Партизан Проигравший в паре Мидтьюлланд – Хиберниан Полесье / Санта-Колома Победитель пары Пакш – Марибор Шахтёр (если проиграет Бешикташу) Победитель пары Сент-Патрикс – Нымме Калью

Эти противостояния определят будущих участников четвёртого раунда, и, возможно, уже вскоре мы увидим украинские клубы в групповой стадии Лиги конференций.

Что это значит для украинского футбола

Жеребьёвка Q3 Лиги конференций — важный этап не только для клубов, но и для всего украинского футбола. Успешные выступления «Александрии», «Полесья» и «Шахтёра» помогут улучшить позиции УПЛ в рейтинге УЕФА, а также принесут болельщикам яркие эмоции и новые поводы для гордости. Каждая победа в квалификации — это шаг к повышению авторитета украинского футбола в Европе.

Теперь всё зависит от того, как команды справятся со своими ближайшими задачами. Удачные выступления в Q2 откроют путь к новым еврокубковым вершинам.

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