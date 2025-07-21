Пиастри: Этап в Спа – один из самых ярких в сезоне

В этот уик-энд в Спа Оскар Пиастри и Ландо Норрис продолжат борьбу за лидерство в личном зачёте. Гонщики McLaren рассказали, что им очень нравится бельгийская трасса, и они оба с нетерпением ждут предстоящий этап.

Ландо Норрис: «Я с нетерпением жду возвращения на трассу в Бельгии в этот уик-энд. В Спа всегда приятно приезжать, а болельщики на трибунах создают потрясающую атмосферу.

Победа в Сильверстоуне получилась невероятной, но теперь всё моё внимание на предстоящих сдвоенных этапах. Я вернулся на базу, чтобы вместе с командой как следует поработать и подготовиться к предстоящей гонке. Мы мотивированы и сосредоточены на том, чтобы сохранить набранный темп».

Оскар Пиастри: «Я всегда с нетерпением жду гонку в Спа. Это легендарная трасса, на которой очень интересно гоняться благодаря большому количеству скоростных участков. Нет сомнений, что это один из самых ярких этапов сезона.

Мы много работали в перерыве между гонками. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто упорно трудится на базе в Уокинге».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После двух недель вдали от трассы мы отправляемся в Спа на заключительную перед летним перерывом сдвоенную серию. Предстоит уик-энд со спринтом, поэтому мы ждём возможности заработать больше очков и борьбы наших гонщиков за победу.

После невероятного победного дубля на домашней трассе команда отправляется на одну из самых легендарных трасс в календаре. В Спа культовое гоночное кольцо, на котором гонщиков ждёт настоящий вызов. Я уверен, что болельщики увидят захватывающую борьбу».

Источник