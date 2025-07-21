Вильярреал подписал украинского вратаря УПЛ Кинарейкина

Испанский клуб Ла Лиги «Вильярреал» официально объявил о трансфере 21-летнего украинского вратаря Якова Кинарейкина из львовских «Карпат». Молодой талант подписал долгосрочный контракт сроком на пять сезонов. Однако сезон 2025/26 он проведёт в составе «Вильярреал B», который выступает в третьем испанском дивизионе. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По данным сезона 2024/25, Яков Кинарейкин сыграл 13 матчей за «Карпаты», пропустил 12 мячей и сохранил ворота на замке в пяти из них. Благодаря этой статистике он привлёк внимание европейских скаутов. Футбольный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря примерно в 700 000 евро.

Такое решение «Вильярреала» подчёркивает стремление клуба инвестировать в молодых футболистов: Яков сможет адаптироваться в Испании, играя в дубле, и уже в будущем претендовать на место в основной команде жёлтой субмарины. Контракт на пять лет говорит о серьёзных намерениях клуба в отношении украинского голкипера.

Для украинского вратаря переход в один из сильнейших чемпионатов мира — важный шаг в карьере. Он получает возможность развиваться под руководством испанских тренеров, привыкать к новому уровню игровой культуры и повышенному уровню конкуренции. Это отличная возможность закрепиться в европейской футбол-арене.

Официальный сайт «Вильярреала» опубликовал заявление:

«Мы рады объявить о подписании Якова Кинарейкина. Молодой вратарь обладает большим потенциалом, и мы уверены, что он станет важной частью клуба в будущем».

Теперь болельники внимательно будут следить за игрой «Вильярреал B» в третьем дивизионе, где Кінарейкін получит первую серьёзную проверку на профессиональном уровне.

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