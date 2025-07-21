Йере ЛЕХТИНЕН: «На каждой Олимпиаде у нас были игроки из Европы»

Йере Лехтинен

В прошлом один из самых титулованных игроков Финляндии, а ныне генеральный менеджер сборной Суоми Йере Лехтинен вновь будет формировать состав национальной команды на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Это будет первый раз, когда игроки НХЛ примут участие в Играх после Сочи в 2014 году. Именно Лехтинен руководил сборной Финляндии, завоевавшей золотые медали на прошлых Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«У нас не только в НХЛ, но и Европе выступают хорошие мастера. Если посмотреть на прошлые Олимпиады, на каждой из них, где выступали хоккеисты НХЛ, всегда были и европейские игроки. Это даёт европейским игрокам стимул проявить себя. У них есть шанс стать частью команды. Это хорошо», – прокомментировал ситуацию вокруг состава сборной Финляндии Йере Лехтинен.

Уже объявлено, что костяк сборной Финляндии на Играх-2026 составят нападающие Себастьян Ахо («Каролина»), Александр Барков («Флорида») и Микко Рантанен («Даллас»), защитники Миро Хейсканен и Эса Линделл (оба – «Даллас»), а также вратарь Юусе Сарос («Нэшвилл»). Каждый из них был включён в предварительный состав.

Мужской турнир Олимпиады в Милане начнётся с предварительных игр 11 февраля, а финальный матч запланирован на 22 февраля.

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