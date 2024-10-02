“Слишком легко, как для Лиги Чемпионов”. Шахтер – Аталанта. Обзор послематчевой итальянской прессы

О слабости нынешнего Шахтера, интересных идеях Гасперини и тотальной доминации нерадзурри

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Хоррор-шоу дончан в Лиге Чемпионов продолжается. Это был второй матч подряд против итальянских коллективов и если после встречи с "Болоньей" можно было найти и положительные стороны в выступлении команды Марино Пушича, то после матча с "Аталантой" как ни старайся, но подобного не отыщешь.

"Аталанта" провела едва ли не идеальный матч, а Гасперини, кажется, разобрал „горняков“ на молекулы. Поражение 0:3 в Гельзенкирхене оставляет неприятные ощущения, зато наши итальянские коллеги точно пережили немало приятных эмоций, которыми и делились в своих материалах. Как на эту игру смотрели итальянские СМИ и что именно они выделяют как ключевую причину такой победы бергамасков? Давайте разбираться!

Начнем с короткого комментария от издания Corriere della Sera, свой материал они назвали лаконично: "Доминация нерадзурри и все еще супер Лукман". В самом материале вообще не уделили никакого внимания украинской команде и комментировали лишь с точки зрения силы "Аталанты": "Команда Гасперини закрыла все вопросы в этой игре еще в первом тайме, забивали Джимсити и Лукман, а во втором тайме довершил разгром Белланова. Что интересно, это первые голы в Лиге Чемпионов для каждого из этих футболистов. Все было практически идеально, команда даже успела дважды попасть в каркас ворот, то есть могли забивать и больше".

"Что касается Шахтера, то они были просто уничтожены качеством и физической силой нерадзурри. Украинская команда так и не смогла всерьез побеспокоить Карнесекки. Слишком легкая прогулка, как для матча Лиги Чемпионов", — подытожили в издании.

Самое известное итальянское издание La Gazzetta dello Sport вышло с заголовком: "Какая прекрасная Аталанта в Лиге Чемпионов! Темп, качество и голы, Шахтер ошеломлен". В материале они вспомнили и первый матч бергамасков в главном евротурнире, когда они сыграли вничью с "Арсеналом". Но сегодня не об этом.

Автор статьи Маттео Брега отмечает классный тактический трюк с выходом в стартовом составе Самарджича, что означало, что на скамейке запасных остался Маттео Ретеги. То есть игра без чистого нападающего и роль нападающего между собой делили именно Смараджич, Де Кетеларе и Лукман. "Шахтер вышел со схемой 4-2-3-1, которая ситуативно превращалась в 4-1-4-1 с Эгинальдо, который не был прикреплен к позиции нападающего. Это должно было бы немного запутать команду Гасперини, но нет. Сразу несколько моментов на старте, забитый гол от Джимсити и на этом гости даже не думали останавливаться, ведь игра хоть и была под контролем, но оставалась открытой, учитывая разрыв всего лишь в один гол".

"Так завершился первый тайм и статистика ударов может прекрасно подчеркнуть то, насколько сильно нерадзурри доминировали: 11 ударов (3 в створ, 8 мимо ворот). Да, Конопля имел свой момент в начале второго тайма, которым он не воспользовался и, к счастью, Аталанта забила третий гол, закрыв все вопросы. Это справедливая и полностью контролируемая победа. Браво, Аталанта и браво, Гасперини", — написали в статье.

"Три гола в Лиге Чемпионов и первая победа", — с таким заголовком свой материал опубликовали журналисты TuttoSport. Они отметили, что в начале Шахтер все же удивил: "Наверное, мало кто ожидал такое расположение в обороне украинцев и агрессивность, с которой они начали игру. В первые 15 минут Аталанта скорее искала варианты для адаптации, а когда нашла, то начала показывать свой футбол".

Кроме первых 15 минут они выделяют и неплохую активность в начале второго тайма, в частности момент Конопли: "Тот момент настолько испугал команду, что они решили сразу быстро ответить и забить третий гол, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Команда Пушича пыталась продемонстрировать реакцию и характер, но все это было спокойно заглушено Аталантой".

Портал Tutto Mercato назвал свою статью: "Аталанта слишком сильна для Шахтера, легкая победа 3:0". Там авторы пишут о справедливой и тотальной победе итальянского коллектива. Свой тезис из заголовка они повторили и в самом материале: "Аталанта слишком сильна для этого Шахтера".

"Почти идеальный вечер, который был испорчен двумя травмами Джимсити и Коссуну, состояние которых оценят после возвращения в Бергамо", — отметил автор. "Команда Пушича точно уже не тот мощный соперник, которым противостояла Аталанта 5 лет назад. Баланс в игре длился всего 10 минут, именно тогда Лукман нанес первый опасный удар и с этого начались большие проблемы для украинцев. С того момента начался монолог одной команды, который продолжился и во втором тайме".

Журналист подытожил, что это был идеальный европейский вечер, который испортили только травмы, кроме этого все было слишком хорошо и сильно.

Вот так этот матч увидели итальянские журналисты. Очевидно, они очень довольны такой игрой своей команды и рассыпаются в комплиментах в адрес Лукмана и компании. Жаль, что о "Шахтере" ничего положительного сказать они не смогли. С другой стороны, а о чем же положительном там можно было сказать? Очередной вечер разочарований в Лиге Чемпионов для дончан, который создает все больше и больше давления на главного тренера. Нам остается лишь верить и болеть за нашу команду.

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