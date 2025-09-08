Швейцария – Словения: прогноз и где смотреть матч отбора

8 сентября на стадионе «Санкт-Якобс Парк» в Базеле пройдет матч квалификации чемпионата мира-2026. Сборная Швейцарии примет команду Словении, начало игры — в 21:45 по киевскому времени. Встреча обещает быть напряженной: хозяева хотят подтвердить статус фаворита, а гости — доказать, что их успели недооценить. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция в Украине и мире

Игроки выйдут на поле в 21:45 по киевскому времени. В Украине трансляцию игр отбора на ЧМ-2026 ведет платформа MEGOGO. Список платформ, доступных для трансляции в других странах, доступен на официальном сайте УЕФА.

Швейцария: шанс на стабильность

Под руководством Мурата Якина швейцарцы нередко сталкивались с проблемами в отборочных циклах. Осечки случались и перед Евро, но на самом турнире команда не только вышла из группы, но и выбила Италию в плей-офф. А вот Лига наций оказалась провальной — всего два очка и последнее место в группе с Испанией, Данией и Сербией.

В 2025 году команда имела время для корректировки ошибок и провела серию товарищеских матчей. Результаты оказались положительными: победы над большинством соперников и лишь ничья 1:1 с Северной Ирландией. В старте нового цикла Швейцария уверенно обыграла Косово, забив четыре гола еще в первом тайме. Это придает оптимизма перед встречей со Словенией.

Словения: команда с характером

Словенская сборная в начале своей истории сумела дважды выйти на чемпионаты мира и Европы, но потом наступил спад. Важный перелом случился на Евро-2024, где команда пробилась в плей-офф и удивила характером. В групповом этапе словенцы сыграли вничью с Англией, а в 1/8 финала лишь серия пенальти позволила Португалии пройти дальше.

В Лиге наций результат был скромнее — третье место в компании с Норвегией, Австрией и Казахстаном. Но в стыковых матчах со Словакией словенцы показали упорство, добившись победы в экстра-тайме. В июне команда выиграла товарищеские встречи у Люксембурга и Боснии, а в квалификации против Швеции проявила характер: дважды пропускала первой, но сумела сравнять счет и вырвать ничью 2:2 на последних минутах.

История встреч

Швейцария и Словения провели восемь очных матчей. В пяти из них победу праздновали швейцарцы, дважды сильнее были словенцы, и еще один раз команды сыграли вничью. Статистика явно на стороне хозяев, но недооценивать гостей не стоит.

Прогноз на матч

Букмекеры уверены в победе Швейцарии и оценивают ее шансы выше. Однако эксперты ожидают не только результат хозяев, но и голы в обе стороны. Оптимальной ставкой выглядит тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,84.

