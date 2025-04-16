Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа

Президент WBO Густаво Оливьери заявил, что организация санкционирует бой за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, несмотря на то, что следующим в очереди был обязательный претендент Джозеф Паркер.
Но Паркеру придется ждать.
«Команда Усика подала прошение разрешить бой за все титулы. И мы это сделали, учитывая выгоду для спорта от боя за все титулы, а также спорный характер первого поединка Усика и Дюбуа».
«Нам кажется, что бой за все титулы идет на пользу боксу», – сказал Оливьери.
Президент WBO дал понять, что Паркеру придется ждать и выходить уже на победителя второго боя Усика и Дюбуа.
Стало известно, когда и где пройдет реванш Усика и Дюбуа
sport.ua