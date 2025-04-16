Уэббер доволен выступлениями Оскара Пиастри

Менеджер Оскара Пиастри, бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер в подкасте F1 Nation заявил, что доволен успехами австралийского пилота McLaren…

Марк Уэббер: «Четыре победы и 13 подиумов на столь раннем этапе карьеры – очень серьёзное достижение. Не все и не всегда способны выиграть гонку даже за рулём самой быстрой машины, Оскар в этом году дважды на 100% использовал свои поулы, когда гонщик так выступает в начале карьеры, у него большое будущее.

Победа в Бахрейне была для него самой комфортной из всех, но в будущем будут и более напряженные сражения. Весь уик-энд прошел для него гладко. В Бахрейне и Шанхае нужно было поработать, чтобы добиться цели, и он выиграл обе эти гонки – это ещё один положительный момент.

Оскар прибавил и в квалификации. В Формуле 1 это важный компонент профессии, ведь твои соперники – Макс, Шарль, Ландо, Льюис всегда отлично квалифицировались.

Мы знаем, насколько чувствительны эти машины и шины на быстром круге в субботу, но интеллект и опыт позволяют со временем добиваться большего. Я сказал Оскару, что наибольший опыт ты получаешь в тот день, когда завершаешь карьеру, так что продолжай учиться».

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