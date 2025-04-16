Алехандро Давидович Фокина – о победе над Стэном Вавринкой в Барселоне: “Возможно, для него уже пришло время уступить место другим”

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина прокомментировал свою победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге турнира АТР 500 в Барселоне



“Я тренировался со Стэном в Монако, и на тренировках он настоящая машина, но в матчах всё иначе. Он уже не показывает ту уверенность, что, возможно, была у него несколько лет назад”, – сказал Давидович Фокина.

“Сколько ему лет? 40? Я не знаю, сколько сезонов ему ещё осталось, но если он не будет выигрывать матчи, это подорвёт его уверенность и скажется на рейтинге. Не знаю… Но, возможно, для него уже пришло время уступить место другим”, – смеясь добавил испанец.

В этом сезоне 40-летний Стэн Вавринка одержал одну победу в восьми сыгранных матчах и занимает в рейтинге АТР 162-ю строчку.



btu.org.ua