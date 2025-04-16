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Хоккей

Женский ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

Женский ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

ФХУ

Завершились два тура женского чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 2B, который проходит в Новой Зеландии.

Сборная Украины проиграла Новой Зеландии 3:4 в овертайме, однако затем обыграла Турцию со счетом 5:1 и с 4 набранными пунктами занимает третье место.

Лидирует Австралия с 6 очками, у Новой Зеландии 5 пунктов. Повышение в классе заработает только победитель турнира.

Для сборной Украины это первое выступление в этом дивизионе.

17 апреля украинки сыграют с Австралией, далее 19 и 20 числа будут встречи с Бельгией и Гонконгом.

Женский ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

sport.ua

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