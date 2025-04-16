Женский ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

ФХУ

Завершились два тура женского чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 2B, который проходит в Новой Зеландии.

Сборная Украины проиграла Новой Зеландии 3:4 в овертайме, однако затем обыграла Турцию со счетом 5:1 и с 4 набранными пунктами занимает третье место.

Лидирует Австралия с 6 очками, у Новой Зеландии 5 пунктов. Повышение в классе заработает только победитель турнира.

Для сборной Украины это первое выступление в этом дивизионе.

17 апреля украинки сыграют с Австралией, далее 19 и 20 числа будут встречи с Бельгией и Гонконгом.

sport.ua